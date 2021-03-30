好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone）大尺度演出《第六感追緝令》（Basic Instinct），因此爆紅成為性感女神，然而她最新發行的自傳《The Beauty of Living Twice》卻揭露，當時拍攝時她是被導演連哄帶騙才上陣，更自爆幼時遭到外公性侵，消息一出震驚外界。

綜合外媒報導，莎朗史東在書中坦言，小時候外婆會將她和妹妹一起關在房間裡，再讓外公進來性侵姊妹倆，直到她14歲外公去世，她終於如釋重負，當時還湊近棺材想確定外公再也醒不來，「我戳了他一下，突然心生一股詭異的滿足感，『他終於死了』，那像是被一噸重冰塊打到的感覺。」

另外莎朗史東也提到，當年在拍攝《第六感追緝令》時，其實是在被哄騙的情況下，才會讓鏡頭拍她沒穿內褲的畫面，當時她氣得狠打導演一巴掌，還找來律師商量對策，策畫要提告，然而最後她還是讓電影播出該畫面，她解釋「畢竟我還是做了，是我自己脫下底褲的」。

莎朗史東以電影《第六感追緝令》走紅。(圖／翻攝自YouTube)

莎朗史東表示，她認為這對電影與角色而言是正確的，且當初在爭取角色時，導演也確實幫了很大的忙，然而對莎朗史東的控訴，2017年導演早已回應，否認一切說法，並指控莎朗史東在說謊，「任何女演員都知道，如果要她在鏡頭前脫下內衣褲，大家會看到什麼。」

(中時新聞網)