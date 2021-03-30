英國央行(BoE)利率政策制定官員Gertjan Vlieghe表示，即使今年出現快速復甦或一些通膨，英國經濟要回復到疫情前水準的路徑上，仍需要央行的協助。

Vlieghe指出英國經濟復甦的標準不應該是幾個季度的快速成長，也應該包括勞動力市場的全面復甦。Vlieghe的觀點符合貨幣政策委員會(MPC)多數成員看法，認為英國從巨大衰退中復甦，通膨的上升並不是急迫的風險。「僅因為幾個季度出現史無前例的成長率，此不應該意指央行就會改變其貨幣立場並踩煞車」。

Vlieghe認為今年通膨還會上升，但是警告其一次性的上升，不應該被誤認為是持續性的物價壓力。

貨幣委員會其他兩位成員也在上周五淡化了在經濟復甦過程中，通膨將長期飆升超過央行2%目標的風險，並認為可能還需要更多刺激。

關於消費者物價指數目前最新的讀數在0.4%，預計會快速上升，部分原因為去年經濟的疲軟，以及全球油價上漲和電力費率問題。

MPC成員僅Andy Haldane對通膨有不同意見，認為由政府支出帶動家戶和企業儲蓄的釋放，將引發通膨「老虎」出現。

(時報資訊)