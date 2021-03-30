受除權息股票與金融股下跌拖累，周二日股早盤收低，惟投資人逢低買進使跌幅受限。

周二早盤日經225指數收跌0.05%，為29,369.16點。東證一部指數跌1.06%，為1,972.21點。

SMBC Nikko Securities投資研究與服務部門分析師Chihiro Ohta表示，市場下跌是因為除權息股票湧現賣壓，但資本雄厚、想輪動其投資目標的投資人需求強勁，緩和了市場跌勢。

在全球銀行可能因Archegos Capital遭到斷頭而損失超過60億美元的擔憂籠罩下，銀行股與證券股走弱。

日本主要銀行三菱日聯金融集團跌1.67%，三井住友金融集團跌2.16%，瑞穗金融集團跌2.36%。

野村控股繼周一暴跌16%後，周二早盤再跌1.74%。該銀行表示旗下美國子公司可能因Archegos Capital遭到斷頭而損失20億美元。

車用晶片大廠瑞薩電子下跌2.81%，日媒報導，該公司茨城廠因大火損壞的設備由先前估算的11台增加到17台。

東證一部指數33大類股以航空業表現最佳，全日空漲3.47%，日本航空漲2.73%。日經指數中漲幅最大的是川崎汽船與J.Front Retailing早盤均上漲4.17%。

(時報資訊)