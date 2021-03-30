鋼筋廠海光(2038)去年每季均獲利，全年營運轉盈，EPS為0.87元，擬以盈餘轉增資配股0.5元。
去年受惠台商回流，鋼筋價格上漲，海光獲利表現較營收佳；全年營收76億元，本業轉盈，營業淨利1.79億元；歸屬於母公司業主淨利1.58億元，營運終止近年的虧損狀況，基本每股盈餘0.87元。去年度擬配股0.5元。
今年台商回流效應持續以及營建業仍熱絡，海光前2月營收年增21.52%、達13.6億元，隨著市場仍熱絡以及鋼價有撐，可望支撐公司持續獲利。
(時報資訊)
鋼筋廠海光(2038)去年每季均獲利，全年營運轉盈，EPS為0.87元，擬以盈餘轉增資配股0.5元。
去年受惠台商回流，鋼筋價格上漲，海光獲利表現較營收佳；全年營收76億元，本業轉盈，營業淨利1.79億元；歸屬於母公司業主淨利1.58億元，營運終止近年的虧損狀況，基本每股盈餘0.87元。去年度擬配股0.5元。
今年台商回流效應持續以及營建業仍熱絡，海光前2月營收年增21.52%、達13.6億元，隨著市場仍熱絡以及鋼價有撐，可望支撐公司持續獲利。
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