去年總統大選期間，擔任韓國瑜競選辦公室總發言人的王淺秋，指控駐日代表謝長廷成立的「新文化基金會」領政府補助培養網軍，還開課教導「假扮韓粉」，遭基金會提告求償百萬，台灣高等法院維持一審判決，認為王的言論內容基於公益，屬可受公評公事，判她免賠。可上訴。

新文化基金會提告主張，工作隊成員去年5月14日在「新文化青年工作隊」臉書網頁張貼圖文反諷韓國瑜的支持者，但王淺秋在開記者會指控他們使用政府部門補助打擊異己，在網路平台專門且長期教學反串假韓粉，王女須賠償100萬元並登報道歉。

台北地方法院判王女免賠，新文化基金會提上訴，高院認為，王女言論是依基金會申請政府部門補助，長期舉辦營隊，且營隊性質有以訓練政治人物為目的者，又針對總統選舉在臉書網頁張貼系爭圖文之事實，據以就攸關公眾利益之事而為評論。

高院指出，無法認定王淺秋的言論有何實質之惡意，新文化基金會主張名譽權被侵害，並無理由，駁回請求，王女免付100萬元並刊登道歉聲明。可上訴。

(中時 )