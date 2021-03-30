被媒體封為「最辣千金」的知名DJ KIM LEE，因在Netflix近日熱播的實境節目《璀璨帝國》〈Bling Empire）中參與演出而爆紅，IG吸引超過93萬人追蹤。近日她除了忙著準備多場表演及拍攝雜誌照外，也不忘曬出辣照吸引網友的目光。

KIM LEE擁有法越的精緻混血五官與凹凸有致的火辣身材，即使出身富貴人家，但她在節目尚未開播前，便憑著自身的努力在東南亞國家中闖出名號，並以性感DJ、模特兒、主持人等多種身份活躍樂壇，加上她經常透過IG與粉絲們互動，分享生活及工作辣照，使她在網路上的人氣持續攀升。

KIM LEE近日陸續推出多首電音單曲，使她行程滿檔，除了到各地表演外，也受邀登上雜誌《GENLUX MAGAZINE》進行宣傳，在釋出的封面美照中，她穿上胸口大開的白色襯衫及黑色透視內衣等多套造型，展現傲人的上圍弧線及火辣身材，讓網友看得直噴鼻血，吸引超過上萬人按讚。

另外，KIM LEE私底下的穿搭，火辣程度也不遑多讓，在近日PO出的照片中，只見她穿著一件黃色綁帶洋裝，胸下鏤空及腿部火辣高衩的設計，使她凹凸有致的結實曲線全都露，令網友們忍不住大喊「太性感了」、「身材簡直是藝術品」、「果然是最辣千金」。

(中時新聞網)