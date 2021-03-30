現代家庭的家具擺設，往往都是經過主人精心設計和挑選而來的，這些家居佈置，既能從側面反映出家裡主人的品味和審美，在一定程度上還有利於家人身心愉悅。但是，從風水來看，有些東西擺在家裡，不僅不利於家中的財運，還會招來各種霉運，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，形狀奇怪的石頭、水景、破舊衣物、猛獸掛畫都不適合拿來布置家裡，恐會衰敗家運。

▍1.奇形異石

如果住宅外無靠山，家中擺放石頭可以營造靠山風水，但長期擺放的石頭也要注意，一方面形狀不可過於怪異，否則會不利於家中風水穩定。另外，也不能選未經過開光加持的石頭，因為石頭性屬陰，若沒有經過專業人士的指導，隨便擺放的話，就只會給家裡徒增陰氣。

▍2.室內水景

隨著人們對周邊環境要求的提高，室內水景已經成為一種常見的裝飾品，但是室內水景要慎選，因為室內主要是人們生活的地方，家中水景過多，會生出潮濕之氣。長期下去，不僅會有損居住者的身體健康，還會影響人的居住心態，從而導致家宅不寧。

▍3.破舊衣物

許多人不穿的衣物也捨不得丟掉，破舊的衣物若一直擱置在家，就會使家中破財。其實，衣服在民俗文化中，有「衣祿」之意，而且古時的出家人，都穿著破爛衣服修行，代表身無隔夜錢。另外，乞丐的衣服也破破爛爛，說明他需要到處乞討，流浪街頭。因此，一些常年閒置在家的破舊衣物要儘快處理，捐贈給有需要的人，這樣既能行善，也能有利於家裡好風水的養成。

▍4.猛獸掛畫

在風水學中認為，一些帶有猛獸、猛禽的掛畫具有煞氣，不適合一般人居家布置。除此之外，一些動物的頭骨裝飾也不宜做飾品，這類擺件同樣會不利於家宅風水，使家人心神不寧、人心惶惶。

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(中時新聞網)