桃園機場第三航廈去年審查完成資格標，卻因爆出重大瑕疵而廢標，原團隊Samsung C＆T Corporation（三星物產）／榮工工程股份有限公司捲土重來，上月通過資格標，26日完成土建工程評選會議，30日召開決標會議，完成決標行政程序，確認由三星／榮工組成的共同投標團隊得標。

桃機公司30日發布新聞稿指出，桃機三航廈26日完成土建工程評選會議，經評選委員評選三星物產／榮工工程團隊是最有利標，30日上午9點30分召開決標會議，完成決標行政程序，確認由三星／榮工得標，機場公司暨顧問團隊將與得標廠商攜手並進，共同為國人打造嶄新國門。

桃機公司表示，本案土建工程預算金額約新台幣445億元，確認得標廠商後，團隊後續將展開開工前準備工作，包括外籍工作人員的引進、用地交付清點、臨時辦公房舍規劃，以及先期施工計畫提送等相關事宜，並接續與得標廠商辦理工程開工事宜。

除土建工程外，機場公司亦正進行機電工程招標作業，工程金額105億元，將配合第三航廈興建期程推動，並分階段於2024年完成北登機廊廳、2025年主體航廈及2026年南登機廊廳工程。

桃機三航廈2017年5月開工，滑行道和機坪都已施工，但主體工程因波浪天花板設計建設難度高，經費又低，3次招標都流標。2020年5月第4度招標，8月開資格標，當時包括三星／榮工、日商華大成營造／大陸工程等2組團隊通過審查。今年1月18第二階段規格標開標，三星／榮工團隊通過審查。不料桃機公司發現三星／榮工顧問群竟有去年評選委員，違反《採購法》，是重大瑕疵，全案廢標。三星／榮工之後捲土重來，上月24日通過資格審查。

(旺報 )