110年全國運動會將於10月16日將在新北市盛大展開為期6天的賽會，新北市政府邀請全台主持新秀參與這場運動界盛事，今天上午並舉辦「110年全國運動會主持人全國海選記者會」，由新北市副市長劉和然宣告海選活動正式展開，即日起到4月20日開始報名，將經過兩階段海選，5月份開始展開特訓，8月份陸續安排實戰上場主持。

今日記者會現場並請來了3位重量級培訓講師，包括3屆金鐘獎主持人陳凱倫、警廣熱情活力主持人高詩琪、跨界主持與戲劇的馬力歐（由右至左）。

值得一提的是，副市長劉和然在18年前擔任國中校長時，也擔任過全運會主持人團的指導員，回顧以往，劉和然表示，舞台應該空出來給年輕人，他說，「敢把棒子交給你們，就不怕你們犯錯」，他希望年輕人來和新北市一起參與這次的全運會。

劉和然並表示，兩年一度的全國運動會，新北市在18年後再度成為東道主，準備歡迎來自全國的各縣市代表隊，除了運動員，我們更廣邀全民共同參與，首創以全國海選方式徵求全運會系列活動主持人，從徵選、培訓到登台，揪大家透過麥克風展現自己的斜槓才華，更安排夢幻師資群，量身打造全運會專屬主持群。

今日記者會現場並請來了3位重量級培訓講師，包括3屆金鐘獎主持人陳凱倫、跨界主持與戲劇的馬力歐、警廣熱情活力美麗主持人高詩琪，現場妙語如珠，巧妙對話示範主持的各種狀況，展現不同主持特色，他們把自身的豐富的經驗轉化做培訓教材，將成為海選新秀們的養分，也成為新北市110年全運會的另類亮點。

體育處表示，全國海選活動報名時間自即日起到4月20日，分兩階段評選出20名候選學員，免費參加包含中英雙語口條、儀態台風、臨場應變等獨一無二的專業培訓課程，最終錄取10名，成為「110年全國運動會」公開系列活動主持群；希望透過此次活動，擴大全民對運動賽事的參與度，讓有興趣的年輕人與民眾有機會拿起麥克風HOLD住全場，詳細報名訊息請上110年全運會官網https://sport110ntpc.com/，更多賽會動訊息歡迎持續追蹤【新北運動聚點】、【110年全國運動會在新北】粉絲團。

(中時新聞網)