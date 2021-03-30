副總統賴清德、帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今一起出席帛琉旅遊泡泡剪綵儀式。賴清德致詞時表示，他希望有一天可以到帛琉，就像惠恕仁總統所說的，在水裡面跟沒有牙齒的鯊魚一起玩耍；而且把照片跟美國駐帛琉大使一樣，PO在我的臉書上。

賴清德還強調，帛琉是在國際上為台灣仗義執言，是台灣的好朋友；並稱讚，帛琉拒絕中國大陸威脅利誘，選擇同樣是民主國家的台灣。

賴清德致詞時指出，今天是歷史性的時刻，惠恕仁是疫情期間第一個到訪的元首，而台灣也是他就職後第一個到訪的國家，可以深刻感受到，惠恕仁總統用具體行動表達對台灣的疫情。

賴清德說，台灣跟帛琉都是追求民主自由人權的生活，都是勇敢的國家，勇敢拒絕中國大陸的威脅利誘，帛琉在國際替台灣仗義執言，是台灣的好朋友。

賴清德指出，，台灣跟帛琉都是防疫模範生，帛琉零病例、台灣到目前為止，也只有1023個病例，台灣跟帛琉開啟旅遊泡泡，這是非常好的做法，不僅可以降低疫情對兩國的經濟衝擊，更重要的是可以增進兩國人情感。

他說，台灣民眾非常喜歡旅行，他優先建議一定要去帛琉，去了，才知道什麼叫做美麗的國家，被稱為是「上帝的水族館」，帛琉有一個地方被聯合國列為世界遺址，就像是人間仙境，去的人都流連往返。

賴清德表示，他希望有一天自己也可以到帛琉，可以跟沒有尖牙的鯊魚一起潛水，「我會把照片跟美國駐帛琉大使一樣，po在臉書上」。

(中時 )