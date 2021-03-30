日本3月30日公布2月零售銷售年跌1.5％，雖然低於市場預估的年跌2.8％，也低於1月的年跌2.4％，但仍然連續三個月出現年跌走勢，讓人擔心日本首季經濟急速萎縮。

外界認為2月零售銷售表現不佳，跟東京都等多個地區實施緊急狀態導致民眾減少消費有關，並顯示出目前日本經濟復甦情況仍然脆弱，容易受到疫情影響。

專家指出在消費者支出和出口仍然疲弱的拖累下，預期日本首季國內生產毛額（GDP）會急速萎縮，給已推出大規模振興措施來救經濟的日本政府構成很大壓力，並且必須面對更多挑戰。

伊藤忠經濟研究所首席經濟學家武田淳強調，新冠疫情仍然是讓人擔心會拖累日本經濟復甦的重要因素。

他強調疫情導致大家不出門，沒有回到商場等地方消費，像2月服飾銷售因需求下滑而年跌近18％。民眾目前主要是到住家附近的超市購買日用品，對提振零售業景氣的作用有限。

(工商 )