大聯盟就要開季，今日是大谷翔平在天使開幕戰前最後一次先發上場，不過他此戰對上道奇控球糟糕，2.1局丟出多達5次保送，被敲4安裡面有3安是全壘打，狂失7分狼狽退場，大谷被教練團安排在開幕第4戰先發，不過這樣的投球內容難免讓他能否扛下先發責任打上問號。

大谷翔平在熱身賽打擊火燙到不行，不過投手表現卻差強人意，他前3場比賽吞2敗，此戰以投手兼打者身分先發，首局就壞球連發，大谷翔平14顆直球中僅有4顆是好球，連續3保送讓對手形成滿壘，還發生暴投讓道奇輕鬆拿下首分，不過在失分後回神，將孟西(Max Muncy)三振出局。

第2局大谷也沒回穩，一開局又丟保送後，接著挨了2發全壘打，泰勒(Chris Taylor)、席格(Corey Seager)分別對他的直球、滑球開轟，此局道奇一舉攻下3分。

3下大谷雖然先以三振拿到1出局，不過之後仍壞球連發，同樣先丟保送，孟西敲安上壘，下一棒面對史密斯(Will Smith)，曲球再被對手逮中，敲出一發3分炮讓道奇以7比0大幅領先，此時天使教練團決定換投，大谷總計2.1局被敲4安、失7分，另有5次保送、3次三振，自責分率飆漲到12.19。

此戰大谷翔平最快球速99.4英里，相當於160公里，球速有出來但控球不佳，63球中僅有31球是好球，此外大谷也有以打者身分上場，不過僅有1打席，擔任第二棒被三振，之後就被換下場，5局結束道奇以8比1領先。

(中時 )