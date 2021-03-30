糖廠社區的農村體驗行程豐富，吸引許多民眾參加。（高市農業局提供／林宏聰高雄傳真）

料理達人江舟航用新港安心石斑魚做創客學堂料理。（高市農業局提供／林宏聰高雄傳真）

高雄永安新港社區、旗山糖廠社區近年發展蓬勃，雙雙挺過全國第2屆金牌農村初審，為高雄取得2張決賽門票；農業局代理局長王正一說，通過初審，等於已是全國指標性社區，市府會陪伴社區在決賽繼續努力，把金牌留在高雄。

新港社區由理事長蘇國禎帶領，成為農村再生社區後配合各項相關計畫，澈底發揮社區本身優勢，近年從「新港鮮物」品牌開始，青年們傳承長輩智慧，加上充滿活力的創意，陸續為社區建立「安青班」、「一把青」等品牌。

農業局表示，這次創客學堂「零廚藝石斑魚料理」主要食材就是來自新港社區的安心石斑，並由創意料理見長的名廚江舟航示範如何簡單烹調出鮮魚好滋味，在場民眾爭相提問，一堂課下來，大家收穫滿滿。

另外，糖廠社區理事長郭泰志推動社區通過農村再生計畫，積極參與根留農村、業師媒合等專案，並結合在地自然生態、歷史人文特色產業、古傳技藝等面向辦理「一日農夫」農村體驗，為此二度獲得水保局「優質農村旅遊社區」。

新港社區、糖廠社區今年雙雙通過金牌農村第一階段初審，顯示社區強大動能，營造不凡的生活、生產、生態及未來性，王正一肯定2個社區不斷努力拓展成長動能、行銷管道，不但活絡社區組織，也提升農村知名度。

王正一也強調，接下來的金牌農村決賽，農業局將繼續陪伴社區，爭取把金牌留在高雄農村這片美好的土地上。

(中時 )