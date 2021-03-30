小米集團於29日正式發表小米11系列全新四款新機，分別是小米11 Ultra、小米11i、小米11 Lite 5G及小米11 Lite (4G)，為全球消費者提供更完整的體驗與選擇。

根據小米提供的資訊，這些小米11系列新機的定位不同。小米11 Ultra為小米11系列頂級旗艦，目標要顛覆智慧型手機攝影和錄影技術；小米11i則擁有高處理效能結合擁有Dolby Atmos技術的影音體驗；小米11 Lite 5G及小米11 Lite採用輕薄機身，滿足各式風格與日常需求。

【小米11 Ultra：小米11系列頂級旗艦】

小米11 Ultra延續了小米10 Ultra的傳統，再度寫下智慧型手機專業拍照與錄影技術的里程碑。小米11 Ultra擁有小米迄今為止最強大的專業級後置三鏡頭相機，搭載Qualcomm Snapdragon 888旗艦行動平台，更配備2K四曲面120Hz AMOLED螢幕，搭配67W有線與無線充電（36分鐘內可100％充電），使小米11 Ultra不僅是一個真正的袖珍型電影製片廠，更是一個具備高性能的超旗艦，能滿足渴望尖端科技用戶所需的性能。

小米11 Ultra後置相機的三個鏡頭，均支援8K 24fps錄影，可確保出色的畫質，以及準確、真實的光影表現；另外，螢幕支援Dolby Vision、HDR10 +和10.7億色圖像色彩，提供逼真的觀看體驗。小米11 Ultra更在機身背面提供獨一無二的1.1吋AMOLED顯示螢幕，可作為「Always-on」螢幕，也是訊息通知的窗口，更是自拍時的預覽螢幕。

小米11 Ultra於國際市場提供12GB + 256GB儲存空間，建議售價為歐元€1,199元。小米台灣表示：目前暫無引進小米11 Ultra的規劃；如有任何最新訊息，將於小米台灣官方粉絲專頁另行公布。

小米11 Ultra在機身背面提供獨一無二的1.1吋AMOLED顯示螢幕，可作為「Always-on」螢幕；但很可惜小米台灣表示目前暫無引進小米11 Ultra的規劃。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

【小米11i：強大處理效能結合擁有Dolby Atmos的影音體驗】

小米11i憑藉強大的Qualcomm Snapdragon 888旗艦行動平台，以5nm製程技術，提供旗艦級的性能，同時讓電量耗損更少。有別於小米11與小米11 Ultra，小米11i擁有平面螢幕的外型和細緻的玻璃機身，以7.8毫米厚度與側置指紋感應器，提供更舒適的抓握感。

小米11i的6.67吋AMOLED螢幕上，擁有僅2.76mm最小的孔洞式前置鏡頭，全面提升螢幕佔比；同時，支援HDR10 +、120Hz更新率與360Hz觸控取樣率，更擁有立體雙揚聲器及首度支援DolbyAtmos杜比全景聲，帶來優秀音響與視覺體驗。小米11i配備4,520mAh大電量電池，支援33W快速充電，讓手機能全天保持開機狀態，拋開擔憂電量不足的煩惱。

小米11i於全球市場提供8GB + 128GB與8GB + 256GB兩種儲存空間供選擇，建議售價分別為歐元€649元與歐元€699元。小米台灣表示：小米台灣正評估是否引進小米11i中；如有任何最新訊息，將於小米台灣官方粉絲專頁公布。

小米11i搭載Qualcomm Snapdragon 888旗艦行動平台，搭配平面螢幕的外型和細緻的玻璃機身。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

【小米11 Lite 5G及小米11 Lite–輕薄機身更亮眼】

小米11 Lite 5G和小米11 Lite專為年輕的潮流引領者而設計，採用超薄輕巧的設計，重量不超過159g，厚度僅為6.81mm，提供更舒適、輕巧的手感。小米11 Lite 5G和小米11 Lite配備後置6400萬AI三鏡頭與一鍵式AI電影模式，提供全方位的攝影體驗，任何人都能毫不費力地拍攝專業級的照片和影片。此外，小米11 Lite 5G首發全新發表的Qualcomm Snapdragon 780G，確保提供高性能和高效的運算能力。

小米11 Lite 5G於全球市場提供6GB + 128GB與8GB + 128GB兩種儲存空間供選擇，建議售價為歐元€369元起；而小米11 Lite（4G）於全球市場提供6GB + 64GB與6GB + 128GB兩種儲存空間供選擇，建議售價為歐元€299元起。小米台灣表示：小米台灣正評估是否引進小米11 Lite 5G中；如有任何最新訊息，將於小米台灣官方粉絲專頁公布。

小米11 Lite 5G（圖）和小米11 Lite專為年輕的潮流引領者而設計。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

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