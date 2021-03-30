帛琉總統惠恕仁日28抵台展開5天4夜行程，見證台帛旅遊泡泡成行；新北市長侯友宜今受訪表示，全球疫情仍未舒緩，多國甚至有第三波疫情上升的趨勢，他還是認為中央應審慎評估旅遊泡泡是否實施，絕不能掉以輕心，要把防疫做到位。

至於帛琉總統訪台，是否有助於提升台灣國際地位？侯友宜說，帛琉與台灣非常友善，台灣很多人在帛琉經商，雙方的密切交流不是一天兩天的事，而是長期的合作，他樂於跟友善中華民國的國家好好、正常交流。

(中時 )