台帛旅遊泡泡成行 侯友宜：全球疫情未趨緩應審慎評估 12:072021/03/30 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 帛琉總統惠恕仁日28抵台展開5天4夜行程，見證台帛旅遊泡泡成行；新北市長侯友宜今受訪表示，全球疫情仍未舒緩，多國甚至有第三波疫情上升的趨勢，他還是認為中央應審慎評估旅遊泡泡是否實施。（資料照，葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 帛琉總統惠恕仁日28抵台展開5天4夜行程，見證台帛旅遊泡泡成行；新北市長侯友宜今受訪表示，全球疫情仍未舒緩，多國甚至有第三波疫情上升的趨勢，他還是認為中央應審慎評估旅遊泡泡是否實施，絕不能掉以輕心，要把防疫做到位。 至於帛琉總統訪台，是否有助於提升台灣國際地位？侯友宜說，帛琉與台灣非常友善，台灣很多人在帛琉經商，雙方的密切交流不是一天兩天的事，而是長期的合作，他樂於跟友善中華民國的國家好好、正常交流。 《傳產》全餐轉型餐飲 3年營收拚翻倍(2-1) 帛琉旅遊泡泡傳銷售不佳 林佳龍：尊重市場機制 (中時 ) #侯友宜 #台帛旅遊泡泡 #全球疫情 #審慎評估 #帛琉總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》政策緊縮 建商首季獵地金額減3成 08:022021/03/30 財經 缺水傷上兆產值 立委估算：算台積電最多日砸8500萬元運水 07:412021/03/30 政治 美新冠疫情又惡化 CDC主任：世界末日來臨 10:022021/03/30 國際 3月CCI 買股信心一年最強 04:102021/03/30 財經要聞 《國際金融》歐股小漲0.16％ 瑞信拖累金融股 09:102021/03/30 財經 加入抵制北京冬奧行列？蘇貞昌：會參考國際作法 09:522021/03/30 政治 帛琉旅遊泡泡4／1首發 遠傳與台哥大推漫遊優惠 11:042021/03/30 科技 旅遊回溫 美租車價格暴漲 04:102021/03/30 全球財經 股票熱 消費信心疫後新高 04:102021/03/30 財經焦點 不畏疫情 再創雙高峰 04:102021/03/30 地方新聞 陳時中鬆口 小三通復航樂觀其成 04:102021/03/30 焦點要聞 政治熱門新聞 國民黨主席最新輿情民調出爐 這兩人差距讓人驚心動魄 - 政治 蔡政府為何送走核四燃料棒 施正鋒曝驚人內幕 - 政治 葉毓蘭考察大安會館後 藍營女戰神怒嗆王定宇一句話 - 政治 誰最適合擔任國民黨主席？民調結果出爐 - 政治 陳時中曝採購BNT疫苗進度 許淑華：露出狐狸尾巴了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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