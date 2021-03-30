台北昨晚有許多民眾目擊天空出現紅色月亮「血月」，還有人想起，之前921大地震時也有看到紅色的月亮出現，令人害怕是不是有災難要降臨了，對此氣象局表示，出現紅色月亮是因為太陽光在大氣中傳播時出現「散射」現象，加上空氣汙染明顯，月亮才會看起來又紅又暗。

昨晚台北的月亮又紅又暗，讓人想起921那天也出現過紅色月亮。(翻攝自 PTT)

自古相傳「月若變色，將有災殃」是不祥之兆，每次出現「血月」或「超級月亮」時都會讓許多人擔憂，而昨晚台北出現紅色月亮的「血月」怪象，就有人在PTT發文，聯想到之前921地震時有看到過紅色月亮，過去日本311地震時，也曾出現粉紅色的月亮，讓網友怕爆，直呼「不祥之兆」、「難怪今晚很煩躁」、「乾！九二一那晚真的超詭異」、「伊斯蘭國肆虐那年連環四血月」。

昨晚台北夜空出現血月，讓民眾害怕。(翻攝自 PTT)

對此，氣象局解釋，紅色月亮會出現，是因為太陽光在大氣傳播時，遇到「雷氏散射」與「米氏散射」兩種主要散射，雷氏散射是月亮剛升起、大氣條件不佳時，太陽光經過較厚的大氣層，藍色光會散射掉，紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，出現民眾目擊到的「偏紅月亮」，「米氏散射」則為光線遇到起霧或是空汙嚴重時的減光作用，讓月亮偏暗，是自然現象。

氣象局說，散射是紅色月亮出現的必要條件，當大氣條件不佳、空汙嚴重時，血月的狀況就很常見。

(中時新聞網)