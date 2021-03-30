在各家科技大廠為了分散貿易戰風險，台商回流、資金挹注、低利率的環境下，2021年第一季商用不動產市場表現亮眼，統計2021年Q1上市櫃法人大型交易(截至3月26日)，總交易金額來到432億元，與去年2020年第一季總交易金額182億元，年成長137%，更是歷年第一季交易規模的新高紀錄，產品包括整棟商、廠辦大樓、工業土地等，除了壽險業投資外，科技產業購置總部辦公及廠辦需求依舊強勁。

從買方類別來看，壽險業總體交易規模151億元排名第一，其中新光人壽最為積極，包含看好危老都更效益，以92.88億元買下中華開發大樓，同時也看好新竹產業發展與長期租金收益，以56.4億元買下新竹的萊恩廣場。另外，在建商購地部分，建商購地受到央行現貸影響，本季總交易金額來到233億元，比去年同期減少170億元，其中興富發建設購地較積極，分別買下二筆台中七期重劃區土地以及機場捷運A7站土地，以總交易金額約86億元占整體土地交易市場近40%。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，從交易產品類別來看，疫情促使下，帶動科技業回流及數位經濟日常化，工業地產仍是本季焦點，以225億元(佔53%)佔比最高。總經理柯宏安補充，商用不動產交易動能主要來自產業需求，第一季在政府祭出房地合一2.0，同時央行又出手加重限貸力道下，仍有亮眼表現，顯示這次政策屬精準打炒房，對於企業實質需求衝擊應不高，長期對市場價量也是健康的。除了對於小型房地產開發商/投資型買方影響較顯著外，對多數企業而言，仍會依其品牌營運與成本考量下，做進駐區域與產品的選擇佈局。

(時報資訊)