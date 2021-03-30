連接線束廠—貿聯-KY(3665)因半導體設備、車用及數據中心需求穩定，今年前2月合併營收為1億3945萬5000美元，較去年同期成長27.4%，貿聯-KY董事長梁華哲表示，今年營收可望維持兩位數成長，美系外資維持貿聯-KY「買進」評等，目標價310元，今天盤中股價逆勢力守紅盤。

貿聯-KY 2020年合併營收為225.37億元，年減2.4%，營業毛利為57.1億元，營業淨利為24.45億元，稅後盈餘為18.28億元，年減0.85%，每股盈餘為14.01元。

全球新冠肺炎疫情帶動的家電相關需求，且車用及數據中心出貨穩定，工業用半導體設備亦晶片需求強勁而穩步增長，貿聯-KY今年營運重回成長軌道；貿聯-KY表示，今年營收可望維持兩位數成長，不過，原物料及航運價格上揚，短期營運成本可能緩步攀升。

美系外資最新報告預估，隨著伺服器需求回升及半導體資本支出持續強勁，我們預估，貿聯-KY第1季營收將季減7%，但年成長17%，第1季合併毛利率因更好的產品組合可望優於去年第4季，達25%，我們將貿聯-KY 2021年/2022年/2023年獲利預估上調1%/2%/3%，以反應貿聯-KY在汽車/數據中心及半導體設備領域快速成長，維持貿聯-KY「買進」評等，目標價則由290元上調至310元。

(時報資訊)