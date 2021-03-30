台灣師範大學教育智庫辦公室及人類發展與家庭學系今(30)日公布「幼兒發展調查資料庫建置計畫」調查結果。結果顯示，幼兒園不只缺乏使用自然科學探索素材，更欠缺安撫情緒相關教具與空間安排，學者建議相關缺失得強化並補足，有助幼教發展。

台師大人類發展與家庭系、幼兒發展調查資料庫建置計畫、教育智庫辦公室針對具全國5歲幼兒樣本追蹤並提出建言，團隊追蹤調查資料庫樣本，並針對家長與幼兒園關係品質進行追蹤，透過問卷共調查1985名幼兒家長與858名幼兒教保服務人員。

調查指出，幼兒園平均每週進行3到4次教保活動，依序為：讓孩子自己選擇活動、體能活動、肢體律動、聽唱兒歌、認識生活常見的文字／圖案／符號、進行手部精細操作活動、師生共讀圖畫書。每週只展開1到2次的教保活動，則依序是：邏輯推理、順序／分類／比較活動、玩有規則的遊戲或玩具、玩扮演遊戲，單純說故事給孩子聽等。

結果顯示，幼兒園在邏輯、分類等這類教保活動，進行頻率低於體能律動、兒歌韻文等語文活動，台師大團隊因此建議，家長在家中可多提供孩子從事邏輯、順序、分類和角色扮演的遊戲活動機會，例如：擺碗筷、摺衣服、分類衣服等簡單家事活動、親子烹飪、玩七巧板、拼圖、桌遊、扮演遊戲等，補強孩子在幼兒園接觸較少活動的學習機會。

台師大人類發展與家庭系教授張鑑如指出，當家長與幼兒園老師關係越融洽，小朋友接受的教保品質必然越好；由於幼兒園邏輯、分類活動頻率較低，根據調查結果，建議家長多讓孩子嘗試分類衣服、玩七巧板、扮演遊戲等相關活動，同時多帶孩子接近大自然，提供自然科學探索類材料和玩具。

(旺報 )