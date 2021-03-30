34歲華視主播宋燕旻擁有E乳好身材，曲線火辣，早年她曾公開從60公斤成功甩肉瘦了12公斤的過程，超級勵志，人美又工作認真的她，還有個賢慧嗜好，喜歡烘培，最近她分享自己成功烤出低糖的法式古典巧克力蛋糕，但穿著低胸小可愛的她露出了超長事業線，被網友虧：「何止蛋糕炸裂，是整個畫面好嗎？」

宋燕旻去年9月自曝出社會以來的經歷，說自己國中時就立定志向要念傳播科系，考指考前還把偶像照片貼在床頭櫃，上面寫著「再睡就考不上新聞系」，後來如願考上輔大，學生時期到報社打工，後來進了華視，一轉眼就待了11年。

宋燕旻秀自己烤的蛋糕，但事業線更吸睛。（圖／翻攝自somiisung IG）

過去宋燕旻受訪，透露已經未雨綢繆花了6位數先去凍卵，但對於對象仍寧缺勿濫，希望未來可以不用將就，談及喜歡的異性條件，對於外貌、身家，宋燕旻都不在意，只希望對方個性有趣幽默，每天可以開心過日子，專情不花心，其次她也沒有指定想嫁豪門，只要正當工作無負債就好。

宋燕旻在華視待了11年。（圖／翻攝自somiisung IG）

當時宋燕旻坦言，曾被富二代追求，但她沒心動，認為處得來比較重要，就算是一般上班族也沒問題，主因是她自己有賺錢能力，自信不用靠另一半養，強調：「幽默比有錢更重要」。而她最近在網上分享在家太無聊就找了巧克力蛋糕的食譜來做，但做成了減糖的版本，「沒搞懂外表為何如此炸裂，但吃起來口感外脆內濕潤，很好吃，大推我改過的減糖版食譜」，而照片中她上圍超吸睛，連主播好友張齡予都虧：「我只有看到你的事業心」。

(中時新聞網)