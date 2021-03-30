1名人妻小芳（化名）近年因為罹患糖尿病右眼失明，反覆就醫之下竟發現結婚20年的丈夫外遇，且丈夫與小三還互傳鹹濕訊息，內容提到「妳的口紅是有糊掉，你吃掉的」，還與小三玩視訊性愛，讓她崩潰提告；丈夫雖然辯稱2人只是酒後開玩笑，但法院仍認為已逾越已婚男性與女性正常社交範疇，判賠償5萬元。

判決書指出，小芳指控與丈夫結婚20年、育有2女，近年因為罹患糖尿病，右眼失去視力、行動不佳，需長期就醫，但沒想到在宮廟擔任抬轎班的丈夫竟對她不聞不問；丈夫還在這段時間外遇，且小三還是名有夫之婦，丈夫與小三多次在外約會，每天還會不斷傳訊息聊天，某天她發現訊息內容崩潰了。

手機訊息中，丈夫對小三說「妳的口紅是有糊掉」，小三則嬌喊「你吃掉的」，丈夫還說「我剛好脫光光，脫光光來開視訊」「來妳開一下我來看」、「又不是沒看過」、「妳的身材可以了，我超喜歡的，皮膚很白，又很嫩，好想咬一口」，丈夫還在對話中提到當時小芳還問他嘴巴怎麼了，「我超怕的」，讓小芳看到後心碎決定怒告、求償60萬元。

不過丈夫在法庭上辯稱小芳先有外遇，小芳經常早出晚歸，家中事務全部由他處理，而小三只是個性豪爽，與其他抬轎班男性成員也會勾肩搭背拍照，對話內容則是開玩笑、喝酒後講的；但法院認為，對話內容親密程度已逾越已婚男性與女性間的正常社交範疇，判人夫與小三應連帶賠償小芳5萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)