高雄市吳姓男子為了挽回女友感情，29日晚上侵入女友就讀的義守大學女學生宿舍，還猛敲一間房門，讓女大生飽受驚嚇，大喊救命，警方獲報到場處理，吳男嫌情緒激動不願離開，並三字經辱罵及作勢攻擊，員警遂依妨害公務逮捕吳嫌，女學生批怎會有這麼大疏忽，要是他今天暗藏武器怎麼辦？連同學也會遭到波及？

義守大學一名女學生在社群網站發言，指稱一名男子突然現身敲門，開始瘋狂要人，2年前才發生男生闖入女宿同學房內摀住口鼻的事情，類似情況又再度重演，一個這麼高大的男子大搖大擺從宿舍正大門進入，管理站就在前方當班職員沒有一個人發現，甚至闖入女學生房內、踹門、咆哮、恐嚇，校園安全是否出了嚴重問題？怠忽職守的管理人員明顯不夠且裝了沒在看的監視器，如果今天這個男子帶了武器造成傷亡呢？

高雄市仁武警分局獲報到場處理，22歲吳男情緒激動以三字經辱罵及作勢毆打員警，立即遭警方壓制。

警方調查，該名某科大休學吳姓同學有躁鬱症病史，為了挽回江姓前女友，昨天早上試圖進入校區，但遭到大門口警衛阻擋，他在校外門口不停打電話給江女，因江女未接電話，昨晚6時趁警衛忙碌不注意時潛入並直奔女生宿舍，同時跟隨其他女學生一起進入宿舍內，直奔前女友住宿的樓層踹門找人。

警方偵訊後全案依依侵入住宅、妨害公務罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，至於女學生指控部分，校方正在開會研議處理辦法。

(中時 )