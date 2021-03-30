港星周慧敏在1986年參加香港電台主辦的業餘DJ大賽出道，並加入電台DJ行列，演藝事業橫跨唱片和大小螢幕，如今周慧敏已在演藝圈活躍30多年，還受封「玉女掌門人」的美名，保養有術的周慧敏更擁有凍齡臉蛋和苗條身材，絕佳的氣質美顏完全不輸當年，而周慧敏近日則身穿細肩帶連身洋裝現身音樂人伍仲衡音樂會，周慧敏顏值精緻、肌膚白嫩光滑，絲毫沒讓歲月在身上留痕跡，絕佳狀態讓網友都看傻眼。

周慧敏日前現身歌手伍仲衡的音樂會，工作室也曝光女神一系列的後台照，只見周慧敏以一襲細肩帶綠色格紋連身洋裝亮相，女神大方露香肩，放下一頭氣質長髮的周慧敏，顏值精緻、肌膚白嫩光滑，舉手投足狂噴仙氣，沒讓歲月在身上留痕跡。

周慧敏身穿細肩帶連身洋裝，絕美現身音樂人伍仲衡音樂會。（圖／取材自周慧敏主意工作室微博）

53歲周慧敏顏值精緻、肌膚白嫩光滑，絲毫沒讓歲月在身上留痕跡。（圖／取材自周慧敏主意工作室微博）

周慧敏美到零死角，絕佳狀態讓人看不出她已53歲，網友看了也大讚：「周慧敏皮膚好白」、「姐姐你好漂亮」、「超美的不老女神」、「非常美白皮膚保養得很好」、「不老傳奇，永遠的女神」。

周慧敏氣質仍在，狀態絕美。（圖／取材自周慧敏主意工作室微博）

其實周慧敏不只是美魔女代表，她還是幸福人妻一枚，周慧敏與男星倪震結婚12年，夫妻相處超甜蜜，周慧敏過去就曾分享，兩人一路走來，歷經人生起伏，周慧敏坦言，夫妻偶爾會為了生活上的小事意見不合，不過她強調兩人不會吵架「會各自冷靜躲在自己的空間、消化一下，盡量和氣、溫柔地討論有共識的答案」，字裡行間滿是幸福氛圍。

(中時新聞網)