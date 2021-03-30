富時羅素公司最新公布3月評估結果。2021年10月份，將把中國國債納入其全球政府債券指數（WGBI），將按逐步納入的方式實施－為期36個月，完成納入之後，權重為5.25％。市場分析，在納入的一年內，中國國債料將獲得1,300億美元至1,560億美元的被動資金流入。

富時羅素2月28日資料顯示，全球政府債券指數涵蓋了超過20個國家，日本在亞洲地區國家中占比最高，超過17％，英國國債占比為5.48％。

早在2020年9月25日，富時羅素宣佈債券和股票國家分類結果。在中國國債部分，富時羅素宣布會將其納入WGBI，預期2021年10月開始納入。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，富時羅素將在3月底確認將中國國債納入其旗艦產品WGBI，指數的納入將進一步促進外資流入中國債市，並支持人民幣匯率。預計2021年10月起被納入WGBI指數後的一年內，中國國債將獲得1,300億美元至1,560億美元的被動資金流入。

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