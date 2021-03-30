美銀證券指出，ABF載板缺貨狀態愈演愈烈，市場需求又迎來結構應成長，看好南電因有77％營收比重來自IC載板，初次納入研究範圍，給予「買進」投資評等，同時，推測合理股價高達430元，小幅超車高盛證券的420元，躍為市場最高。

美銀估算，ABF載板供應未來幾年依然緊俏，2021～2023年供應年增率各是10、6與-1％，但在高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、5G與先進駕駛輔助系統（ADAS）帶動嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）採用率提高、更多層數與IC晶片需要更大面積的趨勢下，同期間需求是強勁成長20、16與10％，供不應求問題顯然持續延燒。

考慮到訂單能見度已經延伸至第四季，南電身為全球第三大ABF供應商，全球市占15％，是產業上升循環最大受惠者。

有趣的是，基於同樣的供應緊俏、需求大增題材，美銀證券的日本科技研究團隊同步開啟日系大廠Shinko基本面研究，給予「買進」投資評等，海內外團隊均響應ABF產業爆發題材。

(工商 )