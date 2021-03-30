美元兌日圓升抵一年高點 12:112021/03/30 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗接種加速進行，美國龐大的振興計畫引發通膨疑慮，促使美公債殖利率攀升，加上對沖基金Archegos爆倉引發美元避險需求升溫，帶動美元30日（周二）兌日圓升抵一年高點。 美元兌日圓在亞洲盤一度升至109.89日圓，寫下去年3月以來最高，使該匯價在3月創2016年底以來最佳表現。 歐元兌美元接近周一的4個半月低點，也就是1.1763美元兌一歐元，本月該匯價將創2019年中以來最大貶勢。 美元指數繼周一締造4個半月高點的92.964，周二約在92.90左右。 京站女王節 祭史上最高回饋 港股早盤升94點 (工商 ) #日圓 #升抵 #引發 #匯價 #半月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長賜輪脫困 蘇伊士運河恢復通行 長榮宣布將投入2億美元造新櫃 04:102021/03/30 財經要聞 護國神山創造人口紅利 推升台南5區房價 11:222021/03/30 財經 恒指收盤微升1點 17:002021/03/29 財經 陽明：長約大好 吞定心丸 04:102021/03/30 財經要聞 遠傳電信代收金額 衝抵百億 04:102021/03/30 財經要聞 美元地位 台商預估短期難動搖 04:102021/03/30 話題觀察 自行車雙雄競價 早盤續創新高價 10:462021/03/30 財經 《台北股市》盤中焦點股：長科＊、凌通、晟德、中環、誠美材、潤弘 10:182021/03/30 財經 Archegos爆雷 砍倉風暴蔓延 04:102021/03/30 全球財經 3月CCI 買股信心一年最強 04:102021/03/30 財經要聞 南亞科技運用HPE Ezmeral容器平台推升製造生產力 09:252021/03/30 財經 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 財神來了 威力彩3.68億元頭獎 一注獨得獎落台中 - 財經 台積電籌碼凌亂 股價再跌破月線及季線 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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