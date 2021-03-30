疫苗接種加速進行，美國龐大的振興計畫引發通膨疑慮，促使美公債殖利率攀升，加上對沖基金Archegos爆倉引發美元避險需求升溫，帶動美元30日（周二）兌日圓升抵一年高點。

美元兌日圓在亞洲盤一度升至109.89日圓，寫下去年3月以來最高，使該匯價在3月創2016年底以來最佳表現。

歐元兌美元接近周一的4個半月低點，也就是1.1763美元兌一歐元，本月該匯價將創2019年中以來最大貶勢。

美元指數繼周一締造4個半月高點的92.964，周二約在92.90左右。

(工商 )