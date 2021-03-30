外資連二天小幅回頭加碼台積電（2330），讓股價止穩回升，不過，內資投信及自營商則趁機小幅調節，顯示部分內資從作帳變結帳，部分調節持股落袋為安，今（30）日台積電早盤量能疲軟，股價再度跌破月線及季線約599元附近。

台積電基本面依然亮眼，且半導體熱絡情況依然持續，但籌碼面略顯凌亂，到3月26日止，台積電總股東人數正式突破百萬人，達1,000,069人，較前一周再增近5.34萬人，增速相當快，一方面是投資人積極加碼整股，零股增加的速度也十分快速。

外資近二日回補台積電近1.5萬張，但相較於今年來大賣數十萬張來看，還看不到有大幅回頭加碼的跡象，而近二日投信及自營商也站在賣方，抵銷外資回補力道，今日台積電表現弱勢，不排除外資再度偏空操作。

台積電今日股價最低來到592元下跌7元，隨後維持在約593元及594元附近，月線明顯下壓，再加上追價乏力，股價推升動能不足，短線月線形成上檔壓力。

(工商 )