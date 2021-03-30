月月（化名）向媒體泣訴遭男友騙財騙色遭遇。（截自河南電視台節目《民生大參考》畫面）

大陸鄭州一名21歲女護理師，自述遇上PUA（Pick-upArtist，把妹達人），在電影院被性侵後與對方交往，卻慘被「養套殺」，短短幾個月就被騙走10多萬人民幣（約新台幣43.4萬），不但花光父母積蓄還欠下貸款，只能提告盼透過法律途徑討回被騙款項。

「已經這樣了，我以後會對你好的，做我女朋友吧」，綜合大陸媒體報導，一名21歲年輕女孩月月（化名）向媒體泣訴，表示自己去年剛畢業，11月來到鄭州在診所擔任護士。不久認識一名梁姓男子，兩人一起去看電影，梁男竟在電影院中強行發生性關係，並表示「生米煮成熟飯」就交往吧。

月月受到傳統觀念影響而認命交往，梁男開始用各種藉口向月月討錢，例如公司還沒發薪水，但是需要還車貸、要植髮、沒錢吃飯等。單純的月月認為應該幫助男友，短短數月就陸續給了對方100500元人民幣。

但剛畢業的月月哪有那麼多錢，大部分都是向父母周轉或是網路貸款，薪水不高的她承受不了還款壓力，開口請男友還錢，豈料梁男立刻變臉，打死不認向月月要過錢。

記者詢問為何才開始交往就給男友這麼多錢？月月表示，男友能言善道還對她洗腦遭性侵的事：「妳之前的那個事情都夠那個啥了，我不嫌棄妳妳還不知足，妳還在這裡跟我說這說那的。」，讓她覺得對方幫助過她，這樣的回答讓記者直呼：「他侵犯了你，怎麼會是幫助你呢？你聽說過PUA嗎？你這是被他控制了！」。

目前，月月終於看清梁男真面目，報警提告，希望通過法律途徑將這些錢追回。

編按：PUA 是Pick-upArtist的縮寫，字面意思是指搭訕藝術家、把妹達人，起初泛指一群受過系統學習、訓練和自我完善情商的男性。之後不斷被引用演化，現在這個詞語就是一個貶義詞，意指愛情騙子、騙砲渣男。

(中時新聞網)