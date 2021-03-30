蘋果地圖（Apple Maps）的測速照相提醒功能，過去只提供給美國和英國等地的用戶，但現在台灣也有了！這個功能能讓駕駛在使用蘋果地圖導航的過程中，可在地圖上看見黃色圖標提示的測速照相機位置，避免超速吃罰單，引起網友討論，不少人直呼太好了。

根據外媒《9to5mac》報導，Apple公司在iOS 14地圖中引入測速照相機提醒功能，不過並不是全球所有國家都有此功能，最初只有在美國、英國和愛爾蘭有而已，但目前已知，澳洲、奧地利、比利時、巴西、荷蘭、紐西蘭、挪威、瑞典和台灣也都有。

報導指出，在有測速照相的地區，地圖上會出黃色圖標提醒，不過，目前看起來這個測速照相提醒功能，似乎只有在導航期間才會顯示，而且只會在地圖用圖標提醒測速照相機的位置，並不會發出聲音警示駕駛。

這項消息昨在moblie01上流傳，有網友透露，傍晚從台中開車回高雄，突然發現蘋果地圖竟然有支援測速照相點的提示，他在行駛期間突然聽到導航傳出「前方有測速照相」，讓他嚇了一大跳，觀察後發現，地圖有出現圖標的地方確實都有測速照相，不過，有些地方雖有符號，但卻沒有語音提醒。

雖然目前蘋果地圖的測速照相警示功能仍有些不穩定、不完善，但不少網友獲得消息後非常興奮，認為有這項功能很棒！「哇，太好了， Apple Maps竟然有測速照相了，什麼時候Google maps才會有」、「很棒」、「Google地圖快跟上」。

(中時新聞網)