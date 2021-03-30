到底還能信誰？南韓50歲主持人、演員朴修弘（박수홍）被爆打拚30年的韓幣100億積蓄（約新台幣2.8億）遭親哥捲款落跑，對此他沉痛證實被家人背叛，事情爆發前甚至在節目上反常痛哭，悲慘的遭遇讓人心疼。

朴修弘從喜劇演員出道，眼看哥哥沒有穩定的工作，特地找來當自己的經紀人，並成立一人工作室，出道30年都由哥哥和嫂嫂管理收入；爆料者稱朴修弘一直對結婚有憧憬，無奈哥哥擔心他婚後無法再供養家人，打死反對弟弟走入婚姻，哪知朴修弘最近看了戶頭，發現財產全移轉到哥哥、嫂嫂和其子女的名下，近100億韓元（約新台幣2.8億）一夕之間化為烏有，他趕緊聯絡哥哥，卻怎樣都無聲無息，面對親人殘酷的背叛，朴修弘彷彿從天堂墜落地獄，甚至萌生不好的念頭。

這篇爆料文很快地傳開，朴修弘隨後在IG承認確實被哥哥詐騙，沉重地寫道：「30年來的歲月，在某一天，我發現努力打下的江山不是我的，遭受到很大的打擊，希望導正事情，試著聯繫（親哥哥），但長時間以來都沒有得到答覆，如果繼續不回應，我認為我不能再把他們當作家人了。」字字句句盡是哀傷，他表示會透過法律途徑解決問題，呼籲大家別再罵被哥哥、嫂嫂當幫兇的爸媽，他保證父母完全被矇在谷底、不知道來龍去脈。

令人心疼的是，事情爆發前2天，朴修弘曾在節目上異常哭泣，「出生以來度過了最難受的一個月，心中想著『原來會想輕生是這樣子的心情』，一夕之間崩潰的感覺。」邊哭邊說一直都有守護家庭的壓力，現在卻只剩下寵物貓可以依靠，如今真相曝光，許多網友都感到難過。

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