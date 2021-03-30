在台訪問的帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）昨天以「不應該先打老婆來讓她愛你」，形容與大陸的互動；副總統賴清德今被問到對惠恕仁這句話的看法時笑著說，「顯然台灣跟帛琉的感情是真愛」。

副總統賴清德今與帛琉總統惠恕仁出席「帛台旅遊泡泡啟動儀式」時，特別接受媒體聯訪，當記者第一個問題準備問賴清德時，賴清德趕緊提醒，「多問一下帛琉總統，讓他可以介紹，多問一下帛琉總統....」。

帛琉總統惠恕仁昨呼籲民眾前往帛琉旅遊，並透露大陸方面曾與他接觸談建交，不過，惠恕仁打比方說，「你不應該為了讓你老婆來愛你，就去打老婆」，強調友誼最重要的是互信互利，不應該對任何一方造成脅迫或玩政治遊戲。

隨後賴清德受訪時被問到，這次美國駐帛琉大使也有來，台美關係穩固等議題時表示，美國駐帛琉大使今天也有來，也會跟台灣政府交流，這是非常值得肯定的一件事，因為台灣過去跟美國關係沒有這麼密切，但今天他可以看得出來，在面對共產主義擴張的時候，民主同盟跟更同追求和平繁榮，一定是非常重要。

他強調，非常肯定也欽佩帛琉的勇敢，站在世界價值的這一端，未來都應該去追求民主價值、追求和平、共同追求繁榮，讓兩國人民，也讓太平洋連線，都更加穩固。

【LIVE直播】台帛旅遊泡泡啟動儀式

(中時 )