經濟部於近日公布產業營收統計，發現批發、零售、餐飲業三者皆創歷年同期新高，數字(5287)旗下主打服務業人才專屬徵才平台的518熊班(原518人力銀行)針對服務業企業會員進行調查，發現雖然整體景氣較去年相比回溫，但仍有31％的企業主對於第1季業績不甚滿意，營業額較去年同期減少者更占46％，可見台灣內需消費仍無法涵蓋國外觀光客所帶來的收益。

儘管首季業績不如預期，但疫苗開打仍讓服務業充滿信心，有3成企業主預計於今年展店或擴大營業，且為了迎接接下來的景氣復甦，7成企業都有招募人手的計畫。518熊班統計站內3月服務業職缺，相較去年成長1成5，且可望持續成長。

批發、零售、餐飲業等服務業營收創下歷年同期新高，看似台灣服務業景氣在疫情趨緩及疫苗來台情況下已回溫，然而518熊班發現對於首季業績狀況感到滿意的企業店家僅占26％、覺得普通者占43％、感到不滿意者占31％。與去年同期進行比較，業績成長者僅占26％、27％表現持平，較去年同期下滑者佔47％，可見對於部分店家來說，台灣內需消費量仍無法涵蓋國外觀光客所帶來的收益。

業績有所成長的企業店家，整體成長幅度不大，半數為10％以內的微幅成長，而業績成長20％以上的企業店家僅占總成長企業店家19％。對於業績成長的關鍵，多數企業主認為除了一般民眾已習慣後疫情生活，不再恐慌之外，也有賴於企業店家於疫情期間積極調整行銷策略，像是外送、線上販售等，然而外送平台的高抽成也讓小型店家苦哈哈，間接導致了雖然業績有所增加，但增加幅度卻不大的情況出現。

雖然對於Q1業績感到滿意的企業主僅2成，但新冠疫苗開打，多數人對於未來景氣仍然樂觀以待，其中更有3成6的企業店家超前部屬，決定於今年展店或是擴大營業，這也帶動了人力的需求，高達7成的服務業企業店家都表示目前人手不足，有徵才計畫，518熊班站內資料也表示，3月的服務業職缺較去年同期增加了1成5。

(時報資訊)