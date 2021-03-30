線材螺絲廠官田鋼(2017)去年下半年轉盈挹注，全年較前年轉盈，每股賺0.04元；公司並擬以資本公積發放現金股利0.2元。

去年上半年鋼市低迷，隨著全球景氣回穩，鋼市去年第三季起復甦，官田鋼去年第三季轉盈，去年第四季獲利進一步增加，單季每股淨利約0.21元；全年EPS 0.04元，較前年轉盈。

官田鋼2020年營收34.93億元，營業淨損1366萬元，歸屬於母公司業主淨利1442萬元，基本每股盈餘0.04元；公司大方將資本公積發放現金股利0.2元。

官田鋼今年受惠鋼市進一步復甦，且公司產品價格調升，本季獲利將比去年第四季持續成長可期。此外，中鋼看好上半年鋼市，相關加工廠上半年營運仍有利。

官田鋼鐵成立於1973年，分為三廠一處，包括台南總管理處，旗下的永康廠生產鍍鋅線材年產能5萬噸，麻豆廠生產球化線材年產能12萬噸，加工廠年產能2.4萬噸，生產牙條、螺絲，以及軋鋼年產能40萬噸。

官田鋼去年第四季內銷比率97%，外銷占3%；公司有轉投資墾丁夏都飯店等，以去年營收來看，鋼鐵業占營收79%，休閒旅遊業占21%。

(時報資訊)