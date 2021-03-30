美系外資出具最新報告，看好IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)營運將持續受惠ABF載板供給短缺，首評「買進」評等、目標價430元。另一家美系外資更預期BT載板供給自第二季起亦同步轉趨吃緊，維持「買進」評等、目標價420元不變。

受外資同步看讚後市成長動能激勵，南電股價今（30）日開高後放量走高，勁揚7.23％至356元，創2006年4月底以來近15年高點，截至午盤維持約6％漲幅。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超4981張，昨（29）日調節賣超2054張。

美系外資指出，由於高速運算（HPC）、人工智慧（AI）、5G及先進駕駛輔助系統（ADAS）等應用帶動，2021～2023年載板需求強勁成長達20％、16％、10％，預期ABF載板供給將持續短缺，今明2年缺口分達10％及6％，至2023年才可能高於需求1％。

美系外資認為，南電為全球第三大載板供應商、市占率達15％，有望在此需求上升周期中受惠。目前ABF載板訂單能見度已達第四季，且隨著智慧型手機、穿戴設備和真無線藍牙耳機（TWS）採用系統封裝（SiP）載板滲透率持續提升，可望增添南電營運成長動能。

同時，受惠車用需求轉強、電動車及油電混合車搭載PCB容量增加及產能調整效益，美系外資看好南電的車用PCB業務將走出谷底，高密度連接板（HDI）及PCB的毛利率可望自2018年的負8％提升至2023年的7％。

美系外資指出，IC載板貢獻南電營收達77％，看好南電今明2年獲利可望跳升80％、69％，2020～2023年複合成長率（CAGR）達58.4％，目前本益比估值不高，認為南電靈活的定價策略，將比同業欣興更能掌握產品單價（ASP）及毛利率上漲契機。

整體而言，考量ABF載板供給長期短缺和結構性需求成長，且系統封裝（SiP）需求成長、高密度連結版（HDI）及PCB需求周期將進一步推動獲利成長，美系外資首評南電「買進」評等、目標價430元，股價仍有30％的上漲空間。

另一家美系外資亦指出，南電ABF載板訂單能見度已達年底，稼動率將全年滿載，可望取得更好的價格。而隨著網通、車用、PC及記憶體需求強勁成長、搭載容量增加，BT載板供給自第二季起供給亦轉趨吃緊，第二季稼動率估達95～100％，價格趨勢亦轉佳。

南電認為，明年ABF載板及BT載板的供給吃緊狀況將更甚於今年，2023年吃緊狀況仍將持續。美系外資指出，目前部分設備交期已延長達12～14個月，遠高於過往的3～4個月，將使載板供應商難以在短時間內擴產。

美系外資對南電今年營運成長樂觀看待，認為今明2年ABF載板產品單價將分別成長16％、10％，可望使南電2020～2023年的ABF載板營收年複合成長率達25％，維持「買進」評等、目標價420元不變。

(時報資訊)