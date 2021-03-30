「大鬍子」哈登今天25投11中，狂轟38分、13助攻、11籃板，帶領籃網擊敗灰狼，這一戰哈登又狂刷紀錄。哈登賽後受訪時表示，不在乎籃網被當作聯盟頭號公敵，一切等到球季結束後就會有定論。

哈登生涯助攻次數來到5703次，超越了「大鳥」伯德（5695次）和「閃電俠」韋德（5701次），暫居NBA史上第43；籃網生涯19次20、10(得分、籃板或助攻)，追平馬布瑞，成為隊史第二；本季第12次大三元，生涯第58次大三元。

哈登單季大三元追平奇德，並列籃網隊史第一；本季第8次30、10(得分、籃板或助攻)，隊史第一，超越獨行俠東契奇（7次），目前聯盟最多；哈登籃網生涯第四次30分以上大三元，超越奇德，隊史第一。

哈登賽後表示，「我永遠不會自滿，我一直認為我可以變得更好。」談到艾卓吉加盟，哈登說，他能在低位進攻也能中距離投籃，是一名好手。對於球隊最近有些疲軟，哈登表示，等到杜蘭特、艾卓吉和沙梅特歸隊，球隊將充滿爆炸性力量。

在艾卓吉來到布魯克林之後，籃網擁有杜蘭特、厄文、哈登、狄安卓喬丹、葛瑞分與艾卓吉等超六星級戰力，已被視為聯盟頭號公敵。對此哈登說，“我不關心這個，我們得把事情（球隊磨合）搞定，讓它運轉起來。對我們來說，我們必須保持健康，讓這輛火車（籃網）全速前進，等到球季結束後會有定論。

(中時 )