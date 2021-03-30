近日新加坡消費者反應部分台灣鳳梨品質不符期待，農委會今(30)日表示，出貨到新加坡部分鳳梨品質不佳，經查屬於個案，至於鳳梨品質良莠不齊則歸類到過早採收、低溫貯藏不當及運輸過程病蟲害等，農委會已積極介入輔導。

自中國大陸3月起全面暫停台灣鳳梨進口，農委會近期為打通其他目標市場祭出外銷運費補助等措施，鄰近國家也予以支持，然而近日卻出現輸往新加坡鳳梨出現「黑心」與表皮腐爛的現象，不少旅居新加坡僑胞以愛國心支持，卻換來心灰意冷。

農委會副主委陳駿季表示，這次新加坡民眾反映鳳梨出現內部褐化的現象，經查可能原因有過早採收導致甜度只有9到10度，產期3月和7月的鳳梨糖度可以差到6到7度；再者是低溫貯藏不當引起寒害，造成果肉內部褐化；最後運輸貯藏過程處理不當引發病害，導致靠近表皮或果目褐化腐爛。

陳駿季指出，當初培育金鑽品種是讓國內消費者即時食用，因此品種上的確有不耐低溫長途運輸的特性，和日本市場的主要品種菲律賓鳳梨相比，菲律賓鳳梨皮厚耐低溫，可以以7到8度來運輸，但金鑽鳳梨以這樣低溫運輸就容易有黑心的狀況發生。

為了解決這方面問題，冷鏈分成國內外兩部分，國內物流端將確保全程冷鏈，包裝後果實全程冷鏈於13±2°C，避免冷藏貯運時間超過一周；國外通路端則宣導合適貯藏溫度，上架販售溫度與貯運溫度(13±2°C)，不要用過去8到9度做運輸，以降低黑心的機率發生，這部分已與外貿協會合作加強宣導台灣金鑽鳳梨的果品特性。

另外即將邁入4月，天氣也逐漸轉熱，採收成熟度與糖度也會恢復到過去水準。

根據農委會統計，3月1日至3月29日止，台灣鳳梨輸往中國大陸以外市場的數量已達4241公噸，較2020年同期(不含中國大陸)外銷量752公噸，增加3489公噸、成長幅度高達464％。

(中時 )