勞斯萊斯(Rolls-Royce)表示，已開始建造名為UltraFan更環保的新飛機引擎，希望在今年底完成首個展示款型，為促進環保盡力。

該英國公司於新冠疫情期間備受打擊，航空公司停飛，讓公司收入憑空消失，去年並錄得創紀錄的56億美元虧損。

勞斯萊斯認為，儘管因新冠危機讓波音和空中巴士推出新機型的時間延後，然飛機製造商仍需要新引擎。UltraFan被形容為全球最大的航空引擎，與前一代Trent引擎相比，燃油效率有25%的改善。

UltraFan可安裝在窄體或寬體飛機上。勞斯萊斯目前的主力引擎是為寬體噴射飛機提供動力，而不是單通道噴射客機，後者銷售數量較多，被認為比較容易從疫情中復甦。

部分分析師則認為UltraFan的齒輪化噴射渦輪機，未來將被新的低碳技術所取代。勞斯萊斯則認為，多年來燃氣渦輪引擎一直是長途飛行的技術基礎，UltraFan的燃油效率將有助於引擎朝向更永續燃料的過渡。

該引擎的研發是由英國、德國和歐盟的資金所支援。

(時報資訊)