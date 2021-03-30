恆春小屁孩因細故記仇多年，2度持空氣手槍尋仇報復。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春小屁孩因細故記仇多年，2度持空氣手槍尋仇報復。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春小屁孩因細故記仇多年，2度持空氣手槍尋仇報復。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春19歲林姓男子多年前與人因細故結怨，竟就此記仇數年，不僅16日與3名年齡相近的未成年持空氣手槍到對方家尋仇，把2樓落地窗打成蜘蛛網狀，4天後還故技重施，同夥人持同把槍打破1樓窗戶，後經警方循線追查後，終將林等4嫌依槍砲、毀損等罪嫌送辦。

據了解，16日凌晨2時30分許，恆春某處民宅突然發出異常聲響，曾姓屋主驚醒後查看發現，住宅2樓落地窗有蜘蛛網狀破裂痕跡，玻璃上有疑似彈孔，隨即報警處理，而警方獲報後也立即成立專案小組積極偵辦。

不料，該處位於偏僻鄉間，監視器調閱不易，幸警方仍鍥而不捨深入地方查訪，經抽絲剝繭各種可疑線索後，鎖定以林姓主嫌為首的4名犯嫌。但20日凌晨，林嫌等人再次持空氣槍擊破曾姓民宅1樓窗戶，造成玻璃上留下與前次類同的彈孔。

為此，警方更加確定是林嫌等人所為，遂向屏東地方法院申請搜索票於26日執行搜索，當場於林姓主嫌住處屋外起出犯案用CO2動力空氣手槍1把，鋼珠彈1瓶及氣瓶1枚，並將相關犯嫌查緝到案，4人訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

(中時 )