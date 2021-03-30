趙少康公開信。（趙少康提供）

新冠疫情在歐美引發仇視亞裔、甚至犯罪事件，「新疆棉」風波引發全球熱議，中廣董事長趙少康上午針對美國喬治亞州亞特蘭大槍擊血案發表公開信，呼籲AIT處長酈英傑轉傳給美國總統拜登，希望美國在關切世界其他國家人權的同時，也能關切自己國內亞裔人士的安全和人權。趙少康也呼籲蔡英文總統、蘇揆關心新疆人權同時，也應關心台裔美國人遭受不平待遇、霸凌等，向美國表達嚴正關切。

趙少康上午發出為在美亞裔請命的公開信表示，亞特蘭大槍擊血案8名受害者有6名是亞裔，他許多朋友在美國留學、成家、繳稅、工作一輩子，如今卻因為膚色成為被無端攻擊的對象，他們常常無奈的問他，是不是當初來美國來錯了？是不是是時候該回台灣了？他們的孩子會不會繼續受到歧視？他必須幫忙發聲，因此寫一封信要請AIT處長酈英傑轉傳給美國總統拜登，呼籲美國重視並拿出具體行動，保障亞裔同胞的生命財產安全。

趙少康在信中對最近在亞特蘭大因恐怖種族犯罪的受害者及其家人，表達最深的哀悼與同情，也表示自己對那些在公共場合因為膚色被霸凌及羞辱的亞裔美國人感同身受。

趙少康請酈英傑及拜登給個說法，希望美國在關切世界其他國家人權的同時，也能關切自己國內亞裔人士的安全和人權，請求拜登政府帶頭遏止歪風，保護亞裔美國人的生命財產安全，「不論種族、顏色，都有免於恐懼的自由」。

趙少康受訪時也說，他也希望蔡英文總統、行政院長蘇貞昌關心新疆人權的同時，也應該關心台裔美國人在美國受到的各種不平待遇、指責，甚至霸凌、羞辱，蔡英文應透過有效管道向美國政府表達嚴正關切。

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(中時 )