今日記者會資料 (內政部提供)

內政部次長花敬群今日於記者會中，針對社會住宅興建，特別感謝台北市政府在過去4年蓋了1.9萬戶，為社宅興建奠定基礎，社宅第1階段4萬戶目標達標，是靠地方政府。據了解，台北市最早在郝龍斌擔任市長時期即開始推動興隆住宅等社宅。

花敬群今日出席內政部「社宅再啟航」記者會並指出，截至今年3月30日止，住都中心已完成15處4002戶社宅工程決標，預計第2季會再啟動6942戶招標，第3季目標2784戶、第4季1966戶。這是中央推動的部分，若再加上地方政府推動，預計會有1.8萬戶左右。

花敬群說，中央今年目標是完成50案共15680戶，若依地域分布，北台灣將辦7800戶，南臺灣將辦5660戶，中台灣1640戶，東台灣580戶。

花敬群表示，第1階段的4萬戶目標，中央蓋了4435戶，地方蓋了36273戶，合計共40708戶。第2階段目標是8萬戶，中央負責85％共7.2萬戶，地方是15％共12728戶，合計是84728戶，也等於是第2階段時，將由中央擔負起更大責任，而2階段加起來共有12萬戶。

花敬群也特別感謝地方政府同心協力，並表示過去4年，除了台北市蓋1.9萬戶外，新北市也推動了6466戶、桃園5824戶，社宅第1階段4萬戶目標達標，是靠地方政府。

花敬群指出，根據目標規劃，第2階段，地方還會提報1.3萬戶左右，其中前3名分別為桃園市4023戶、高雄市3686戶、台北市1817戶，也期待新北市可以多蓋一些，新北市在未來4年提報要蓋的數量共130戶，可能太少。

花敬群說，未來4年，中央在台北市還會蓋11617戶、新北市會蓋29710戶，但地方政府部分，台北市只剩1817戶，新北市只有130戶。

花敬群表示，社宅不只有量，還有品質要兼顧。未來社宅興建將會採無圍牆低建蔽的開放空間方向規劃，也會有足夠的停車空間，滿足住戶及周邊需求，並至少會有一處托嬰中心、幼兒園、日照中心等社福空間。

據台北市都發局網站說明，早在2012年郝龍斌擔任台北市長期間，都發局即增設住宅工程科，專職推動社會住宅興建，據台北市議員簡書培過去質詢指出，郝市府時代規劃興隆社宅、健康社宅等5案，共有2262戶。

(中時 )