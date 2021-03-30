我國2020年因應疫情，為分散申報人潮延長報稅期限。2021報稅季將至，各界關注今年報稅期間。財政部30日指出，今年仍維持一個月申報期間。

去年因應疫情需求，疫情指揮中心要求保持社交安全距離，財政部首度啟動延長報稅期限，去年綜所稅申報戶約630萬戶、營所稅94萬戶全數適用。另外，去年還有各區國稅局戶外申報與叫號機制分散人潮以及綜所稅退稅首度提前一個月，從往年三批退稅改為四批。

但今年因國內疫情趨緩，在「部桃專案」後國內本土案例大幅減少，無延長報稅必要性。

不過，我國所訂定的疫情紓困期間為2020年到2021年6月30日，因此個人、企業今年報稅若有延分期繳稅需求，依現有法規可直接申請適用。

此外，財政部指出，今年我國推出手機報稅方式，提供民眾居家報稅新工具，可透過本人手機門號、選取電信商、輸入健保卡號碼後，即可獲得數位認證並登入手機版綜所稅申報系統。

財政部表示，目前手機報稅系統仍未能搭載列舉扣除單據上傳等項目，因此主要受惠對象仍為薪資所得者為主。舉例來說，上班族可用手機登入系統、確認稅額試算結果即可完成申報，接著運用信用卡或至超商完成繳稅程序；但如果是有列舉扣除需求的執行業務者，仍要使用電腦版報稅軟體或臨櫃申報。

(工商 )