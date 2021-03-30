德化工大廠巴斯夫表示，與賓士在亞太區簽訂多年期合約，做為賓士長期認可的供應商，巴斯夫將服務擴展到澳洲、日本、馬來西亞、南韓、台灣和泰國，該協議源於雙方在歐洲、中東和非洲地區打下的良好合作基礎。

巴斯夫將提供鸚鵡牌 (Glasurit)和R-M 高級汽車修補漆品牌以及RODIM 塗料相關產品、高效數位色彩解決方案、世界一流的培訓解決方案和技術支援，以及旨在提高汽車保養廠服務和效率的專屬品牌Vision360 進階業務管理解決方案等。

巴斯夫塗料業務部耕耘汽車原廠漆塗料、汽車修補漆、裝飾漆及用於各行業金屬、塑膠與玻璃基板表面處理產品的開發、生產和銷售，遍佈歐洲、北美、南美和亞太區的生產基地網路；2020年全球銷售額約31億歐元。

巴斯夫提供賓士的服務之一為完整的數位和數據解決方案，包括幫助保養廠加速工作流程的高效數位化色彩管理工具、可精確測量汽車顏色的數位化攜帶式分光計，以快速、輕鬆找到所需的混合配方。

巴斯夫汽車修補漆解決方案全球策略客戶管理總監 Chris Jackman指出，將賓士合作夥伴關係拓展到充滿活力的亞太區，攜手關注產品創新、高效生態解決方案、數位化業務管理解決方案和培訓等，推動兩家公司共同成長。賓士也是我們新的數位化解決方案最早測試的客戶之一，該解決方案有助提升整體汽車保養廠網絡的業務效率。

為滿足汽車修補漆產業對提高整體效率、生產力和永續性不斷成長的需求，巴斯夫推出生態友好型汽車修補漆解決方案；除提升保養廠效率，也減少對環境的污染，其最低的揮發性有機化合物 (VOC) 含量與最高的生態效益，改變全球優質水性汽車修補漆市場生態。

(工商 )