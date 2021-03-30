桃園市政府推動全台唯一的觀光工廠限定振興活動，桃園市政府宣布，自即日3/30至5/31，觀光工廠振興活動正式開始。

桃園擁有31家觀光工廠及產業文化館，其中21家通過經濟部觀光工廠評鑑，是全國最大觀光工廠聚落，受大環境疫情影響，業者數據分析顯示營業額下滑近7成、來客數銳減近9成，部分業者受疫情衝擊暫停營業。

因應疫情趨緩，桃園市政府積極向中央爭取部桃專案振興計畫，串聯桃園市通過經濟部評鑑21家觀光工廠，舉辦系列活動吸引人潮回流，帶動整體產業復甦。「桃園樂遊GO觀光工廠百萬抽」活動包含：

一、機會抽中1萬份200元面額的「桃園樂遊券」，可前往合作觀光工廠憑券折抵門票、DIY活動或商品等。二、「節慶活動」配合勞動節及母親節推出限定優惠活動，闖關完成即可獲得節慶限定商品。 三、「團客合作」邀請全台民眾組團前往桃園觀光工廠參觀，每團至少20人以上，行程須規劃前往桃園市合作觀光工廠，即可獲得2000元補貼。

此外，民眾在桃園合作觀光工廠消費並取得統一發票，消費金額滿250元，即可獲得抽獎機會1次，獎項包含受年輕族群喜愛的PS5、APPLE WATCH等，北台灣最受歡迎的親子飯店住宿券包含大溪威斯汀、名人堂花園飯店及南方莊園度假飯店，小朋友及青少年風靡的Lego樂高積木，歐樂麗老K牌彈簧床、東和樂器河合電鋼琴以及各式觀光工廠禮品，獎品價值超過百萬、總獎品數量超過500份。

桃園市經濟發展局表示，今年持續辦理桃園觀光工廠暨產業文化館推動計畫，主動協尋潛在轉型工廠、發掘各自的特色與利基、協助經營理念提升，加速觀光工廠與產業文化館轉型以形成產業聚落與發展整體產業鏈。並協助觀光工廠導入新南向國家多國語言導覽服務等，全方位行銷桃園觀光工廠，以吸引更多民眾到桃園深度旅遊親身體驗桃園的產業魅力，進而帶動桃園觀光商機、創造更多就業機會。

(工商 )