清明節將至，蔡英文總統日前祭拜台獨大老史明，蔡總統今在臉書發文，「為了台灣，我們會繼續奮鬥，請歐吉桑放心」。

蔡英文總統今在臉書指出，清明節快到了，來史明歐吉桑的墓園看看他。「我想告訴歐吉桑，台灣依然是自由民主的台灣。我們堅守信念，團結打拚，透過防疫和產業實力，讓台灣被世界看見，更受到國際社會的肯定」。

她說，「為了台灣，我們會繼續奮鬥，請歐吉桑放心」。

史明本名施朝暉，是台灣的革命家、政治人物、作家、歷史學者。他是台灣獨立運動流派中的台獨左派重要領導人之一，提倡「台灣民族主義」與「獨立建國路線」，並主張二階段革命理論。著有《臺灣人四百年史》等。

2017年11月5日，台灣本土派團體在凱達格蘭大道上，為史明提前慶祝百歲（虛歲）生日，蔡英文亦前往現場慶生。而在慶生致詞中，史明希望蔡英文提出符合國際潮流、並滿足台灣人民需求的政策2019年9月20日，史明因年事已高而引發器官衰竭，病逝於台北醫學大學附設醫院，享耆壽100歲。

(中時 )