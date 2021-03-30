半導體及PCB廠持續擴產腳步，迅得機械(6438)近期再拿下ABF廠自動化設備—投收板機訂單，目前第2季台灣及大陸訂單滿載，迅得總經理王年清表示，第2季可望優於第1季，今年營運很樂觀，法人預估，迅得今年合併營收可望上看40億元，今天盤中股價站上百元，創下掛牌新高價。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，設備產品包括搬運、倉儲、物流等，過去應用產業以PCB、光電為主，近兩年淡出光電產業，將重心轉向半導體產業智慧製造領域，開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備，目前已成為國內晶圓代工大廠設備供應商，提供該公司12吋晶圓廠搬運儲存設備，去年下半年亦拿下另一家半導體公司晶圓廠設備訂單。

PCB及半導體市況火熱，半導體及PCB廠加速擴產腳步，連帶自動化及智慧倉儲相關設備需求強勁，讓迅得業績從去年下半年旺到今年，受惠於機台大量交機，迅得今年前2月合併營收為6.08億元，年成長85.54%，迅得預估，第1季營收可望創下歷年同期新高。

由於迅得近期順利拿下ABF投收板機訂單，目前台灣及大陸兩地訂單滿載，王年清表示，第2季營運可望優於第1季，今年有望逐季成長，第1季半導體約佔營收16%到17%，公司希望達成全年佔比25%目標。

法人預估，迅得今年每一季營收均有機會達10億元，全年合併營收可望上看40億元。

(時報資訊)