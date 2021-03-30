近來美國的新冠肺炎確診數再度激增，可能危及其遏阻這場大流行病所做的努力，美國總統拜登周一呼籲各州暫停解封計畫，該國最高衛生官員亦提出警告，除非美國民眾堅守防疫措施，否則「厄運即將降臨」。

拜登周一宣布到4月19日，美國90%成年人都將有資格接種疫苗，屆時9成美國人在距離其住家5英里（8公里）範圍內就會有疫苗接種中心。

雖然美國政府正持續加快疫苖接種工作，但也發出嚴厲警告，指近來確診數正在增加、住院人數持續攀升，且染疫死亡人數又開始倍增。

新冠肺炎已經在美國造成約55萬人死亡。

拜登周一表示：「我將再次呼籲各州州長、市長與地方領導人，請維持與恢復配戴口罩的強制措施，我們仍在與這個致命的病毒作戰，我們會加強防禦，但這場戰爭距離贏得勝利仍然遙遠。」

當被問及各州是否應暫停解封計畫時，拜登表示：「是的」。

美國部分地區已經完全取消強制戴口罩等防疫規定，隨著「抗疫疲勞」的現象出現，現在美國人更常外出旅遊，但此時美國每周仍有數千人死於新冠肺炎。美國官員擔心因為過早放鬆，美國可能出現第四波疫情大爆發。

美國疾病管控與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）周一語重心長地公開呼籲政府官員與其他人員，應將當前情況的嚴重性告訴大眾。

瓦倫斯基表示，美國總確診病例數在周日突破3000萬人，以7日平均值來看，美國每日新增病例數僅略低於6萬人，這與前7日的平均數相比增加了10%。她在接受記者訪問時坦言她不斷有「厄運即將降臨」的感覺，並表示「現在我很害怕」。

她表示，美國的疫情發展看起來與歐洲國家類似，例如德國、義大利與法國，這些國家的確診數最近都再度激增，美國不能沒有作為，為了全國的健康，現在必須共同努力，以防止第四波疫情爆發。

(時報資訊)