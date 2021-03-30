48歲蔡姓婦人近期常會感到莫名抑鬱失落，且會有頭暈、疲勞、失眠等狀況，前往台北慈濟醫院身心醫學科諮詢，醫師評估她長時間處於憂鬱緊張的情緒中建議心理治療，臨床心理師潘奕瑄發現她原來受到「童年逆境」影響，引導她回顧童年經驗，協助釋放情緒，不再被過去所束縛。

潘奕瑄發現，蔡女受「童年逆境」影響，使婚後的她面對擔任好媽媽、好太太的角色自我要求極高，對日常瑣事非常敏感而易焦慮，長年下來心理不堪負荷。

透過引導她回顧童年經驗和現在情緒的關聯，並給予覺察情緒與放鬆的方法後，現在的蔡女雖仍惋惜兒時生活的艱辛，但已能體認現在的生活掌握在自己手中，不再被過去所束縛。

潘奕瑄表示，童年逆境是指孩童時期遭遇到心理、生理、社會方面的不利成長因素。國外許多研究發現，在家庭中遭遇肢體暴力、性侵、目睹家暴、遭父母羞辱或忽略等等逆境的孩子，因長期處於負面情緒與壓力中，較難學習如何調節情緒及建立健康的人際關係，成年後得到各種身心疾病的機率也越高。

潘奕瑄提及，童年的不愉快可能來自父母的不當言行，或其因缺乏正確教養觀念、本身尚有未釋懷的負面成長經驗，而無法適當扮演父母角色，但也可能是因管教方式不適合孩子特質所致。

此外，並非所有負向情緒都和童年有關，潘奕瑄說，若想做更多自我探索，可尋求臨床心理師的協助，或可應用以下方法，協助自己覺察負面情緒並跳脫其影響，坦然面對、改變觀點、向著目標前行等。

潘奕瑄提醒，童年逆境確實是個體生命經驗中很難跨越的失落，但若執意將某一段經歷作為人生決定性的因素，就會失去為自己生命承擔責任、成長的機會；反之，若能深入了解這些事件對自身的影響，進而調整自我，便能讓經歷產生意義與力量，讓生命更加完整。

(中時 )