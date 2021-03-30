鋁箔包裝飲料包裝輕巧、選擇多元，深受不少民眾喜愛。有民眾好奇，鋁箔包裝飲品究竟能不能微波或是隔水加熱，對此，食藥署回應表示，鋁箔包設計本來就不可以加熱，加熱過後恐使內層的塑膠淋膜溶出，建議將內容物倒出至可加熱容器內再放微波。

食藥署於《食藥署闢謠專區》發文指出，許多民眾天氣冷時，都會想來一杯熱飲暖胃，鋁箔包為市面常見的飲品之一，不知能否微波加熱飲用，或用隔水加熱。

對此，食藥署表示，鋁箔包通常不是設計為可進行加熱的用途，不當加熱可能造成膨包等危險，再加上鋁箔包內層多以塑膠淋膜包覆，不當加熱可能增加溶出或剝落的風險，因此不建議加熱使用。

另外，食藥署也提醒，民眾若需要加熱鋁箔包的產品，建議將內容物倒出至陶瓷或玻璃材質等容器，再進行加熱比較妥當。至於非鋁箔包的飲品或食品，若要連瓶子或紙盒一起加熱，也要檢視外包裝是否標示可用微波，若標示不清或沒有標示，建議還是把飲品或食物取出，放置到可微波的容器內另行加熱，比較安全。

(中時新聞網)