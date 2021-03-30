國民黨前主席洪秀柱日前舉辦「護憲保台論壇」，新北市前市長朱立倫、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中均出席，現任黨主席江啟臣卻缺席，僅指派大陸事務部主任左正東出席，引發各界討論。港媒評論直言，國民黨現在最大的問題就是兩岸路線；尤其最關鍵的，就是不敢理直氣壯地說出自己的「核心理念」。

香港媒體《中評社》29日評論指出，從該場論壇的主題到與會者的發言，都反映出兩岸問題是國民黨的最大挑戰，特別是代表江啟臣的左正東，一席「九二共識必須與時俱進」的論點，更反映國民黨兩岸論述的嚴重問題。

評論直言，若直接說國民黨已經沒有核心理念了，國民黨不一定會接受，但說國民黨已不敢理直氣壯的說出自己的核心理念，這就一點也不冤枉，甚至連九二共識的核心理念都說要「與時俱進」；就對岸的觀點來看，九二共識是對「兩岸關係性質」（兩岸同屬一個國家）的客觀描述，及對未來發展方向（國家統一）的追求，並不存在「與時俱進」的問題，只有在此基礎上如何維護兩岸關係和平發展、如何付諸實際行動，才需要考慮到「與時俱進」。

評論坦言，國民黨不敢理直氣壯的講出核心理念，又刻意迴避從核心到基礎的各種問題，顧左右而言他談些似是而非的問題，甚至偷換概念以便在兩岸論述上向民進黨靠攏，「難怪國民黨一盤散沙，紛爭不斷」，最終導致國民黨不斷流失兩岸關係的優勢、不斷弱化相關能力，讓國民黨離重返執政愈來愈遠；即便重返執政，國民黨「親美遠陸」的路線，也對台灣真正長治久安、兩岸和平穩定毫無幫助。

(中時新聞網)