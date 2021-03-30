一技之長勝過萬貫家財。台中市政府勞工局為強化勞工職業技能及培養第二專長，4月起將委託靜宜大學開辦22門課程，提供海線勞工在職進修的最佳管道；今年更新增台中市勞工福利促進協會生力軍，將陸續開辦14門課，提供勞工選擇更多元，上課更方便。

勞工局代理局長羅群穆說，勞工大學課程類別包括產業發展與技術提升、數位資訊應用、管理、勞動權益保障及產業與職場專業語言等五大類，內容豐富多元，絕對能滿足勞工不同需求；每小時僅收費50元，勞動權益保障課程則免學費，另符合特定資格的勞工，更可享弱勢勞工補助，學費全免。

羅群穆指出，勞工大學勞工職能升級學院共分4大區，各自負責服務不同行政區民眾。第一區以海線地區為主，原本僅委由靜宜大學承辦，今年新增台中市勞工福利促進協會，兩單位於4月起陸續開辦課程達36堂，較往年多元且豐富。

羅群穆表示，承辦勞工大學課程多年的靜宜大學，辦學經驗豐富，憑藉著堅強的師資陣容，結合在地產業發展趨勢，課程貼合市場需求與時下產業發展脈動，深得勞工朋友好口碑。

今年新增的台中市勞工福利促進協會，以服務台中海線地區為主，過去時常針對增進勞工社會福利、關懷勞工生活品質與休閒等，開辦研習、教育講座及訓練課程，相當瞭解勞工需求。

勞工局強調，今年針對海線地區開設的課程，許多都是目前最夯網路新技能，例如「品牌網路發言人—小編的社群經營實戰」、「用手機也能拍出行銷短片—剪輯技巧實務」、「[email protected]申請應用及網路直播應用」等；課程多安排於平日晚間及假日，設籍中市或工作地在台中市本國籍在職勞工皆可報名。

(中時 )